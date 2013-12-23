مقتل 6 عسكريين بينهم 4 ضباط في قصف ثكنة غرب بغداد

قتل أربعة ضباط في الجيش العراقي، بينهم ضابط رفيع المستوى، في هجوم بقذائف هاون على ثكنتهم غرب بغداد، الاثنين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وأوضح مصدران مسؤولان في وزارة الداخلية أن "آمر الفوج الرابع" من اللواء 23 للفرقة 17، وثلاثة ضباط آخرين وجنديين قتلوا اليوم في هجوم بقذائف هاون على ثكنتهم في منطقة أبوغريب.

جاء هذا الهجوم بعد يومين على مقتل 15 عسكرياً، بينهم خمسة ضباط كبار، في عملية عسكرية استهدفت معسكراً لتنظيم القاعدة في محافظة الأنبار التي تسكنها غالبية سنية وتفصلها منطقة أبوغريب عن بغداد.

ودفع هذا الهجوم رئيس الوزراء، نوري المالكي للقول، الأحد، إن ساحة الاعتصام المناهضة له في الأنبار تحولت إلى مقر لتنظيم القاعدة، مانحاً المعتصمين فيها منذ عام "فترة قليلة جداً" للانسحاب منها قبل أن تتحرك القوات المسلحة لإنهائها.

ويشهد العراق منذ اقتحام القوات الأمنية لساحة اعتصام مماثلة في الحويجة غرب كركوك (240 كلم شمال بغداد) في إبريل، في عملية قتل فيها أكثر من 50 شخصاً، موجة عنف غير مسبوقة منذ العام 2008 قتل فيها أكثر من 500 شخص منذ بداية ديسمبر.