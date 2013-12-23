أسراب الجراد الصحراوي تهدد بكارثة غذائية في اليمن

تلوح في أفق اليمن كارثة غذائية جديدة، ولكن هذه المرة بعد أن اجتاح الجراد الصحراوي أراضي اليمن الزراعية وأتى على الأخضر واليابس منها في ظل معاناة اليمنيين أصلاً من نقص الغذاء.

وبدأت أسراب جراد صحراوية تغزو الأراضي الزراعية في اليمن، حيث أتت على معظم محاصيلها والتي تشكل مصدر رزق لغالبية اليمنيين.

وجاء طقس هذا العام بأمطار غزيرة في اليمن ما تسبب في تهيئة تربة رطبة وخصبة لنمو وتكاثر الجراد الصحراوي، الذي تحول إلى خطر على الموسم الزراعي لهذا العام.

ويزيد خطر الجراد من محنة الكثير من اليمنيين مع الغذاء، حيث تحدثت آخر إحصائية عن أن نحو 82% من اليمينيين يعانون نقصاً في الغذاء، ما دفع المزارعين لمطالبة الحكومة ودول العالم بالمساعدة في محاربة الجراد وتزويدهم بالمبيدات والمعدات الأزمة لإنقاذ ما تبقى من محاصيلهم.