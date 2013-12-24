الأمم المتحدة: العثور على مقبرة جماعية في جنوب السودان

أعلنت نافي بيلاي، المفوضة العليا في الأمم المتحدة المكلفة حقوق الإنسان، الثلاثاء، عن العثور على مقبرة جماعية في جنوب السودان في بنتيو عاصمة ولاية الوحدة النفطية (شمال).

وقالت بيلاي في بيان نشر في جنيف: "لقد عثرنا على مقبرة جماعية في بنتيو، ويمكن أن يكون هناك مقبرتان جماعيتان في جوبا".

وندّدت بيلاي بالإعدامات الجماعية بلا أي محاكمة واستهداف أفراد على أساس انتمائهم والاعتقالات التعسفية التي تجري في جنوب السودان منذ حوالى 10 أيام.

كما أعربت عن قلقها الكبير حيال مصير عدد كبير من الأشخاص الذين أوقفوا واحتجزوا في أماكن مجهولة من بينهم مئات المدنيين الموقوفين في مداهمات منازل في جوبا.

وأدى العنف في جنوب السودان إلى فرار 40 الف شخص من منازلهم لجأوا الى قواعد الأمم المتحدة، لكن العدد الفعلي أكبر بكثير على ما رجحت بيلاي مستندة الى معلومات أفادت بأن البعض حاولوا اللجوء الى كنائس.