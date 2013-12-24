التوقيع في صنعاء على وثيقة حل القضية الجنوبية

أعلن جمال بنعمر، المبعوث الأممي إلى اليمن، الاثنين، أن ممثلي المكونات السياسية في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني وقعوا على وثيقة حل القضية الجنوبية وآلية تنفيذها كجزء من مخرجات مؤتمر الحوار.

كما اتفق الموقعون على تفويض الرئيس عبدربه منصور هادي لاختيار لجنة برئاسته مهمتها حسم الخلاف حول عدد أقاليم الدولة الاتحادية في غضون يومين على أن تقدم اللجنة الحل النهائي إلى الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار المقرر عقدها الخميس المقبل.

وأكد مصدر رئاسي أن الرئيس هادي يفضل تحديد عدد الأقاليم في إطار مؤتمر الحوار، ويميل إلى خيار بناء دولة اتحادية من ستة أقاليم يتم تحديدها ضمن مخرجات الحوار الوطني.

وأوضح بنعمر أن الموقعين على الوثيقة التزموا بحلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي ديمقراطي ووفق هيكل جديد ودستور يرسي مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية.

وعلى الصعيد الميداني، فجّر مسلحون قبليون أنبوب نقل النفط الخام في منطقة عسيلان بمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن، مساء أمس الاثنين، بعد أقل من 48 ساعة على تفجير أنبوب النفط في منطقة آل حويك بمحافظة مأرب في شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية وسكان إن الأنبوب الذي يربط حقل حليوى النفطي ومصفاة صافر بمحافظة مأرب استهدف مساء اليوم في منطقة الصلوب بمديرية عسيلان في تفجير هو الرابع من نوعه في البلاد خلال 72 ساعة.

وذكرت أن عملية التفجير تمت باستخدام قذيفة صاروخية ما تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي كانت مرئية على بعد عدة كيلومترات، وتوقفت عملية الضخ من الأنبوب المشترك لشركتي جنة هنت وكنديان اوكسي النفطيتين لأول مرة منذ عمل الشركتين قبل عدة سنوات.

وتعرض أنبوب النفط في منطقة عسيلان لسلسلة تفجيرات خلال الشهر الماضي. وتتواجد في شبوة خمسة قطاعات إنتاجية للنفط الخام تنتج قرابة 15 ألف برميل يومياً.