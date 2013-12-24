عبوة ناسفة تستهدف موكب وزير الدفاع العراقي

تعرض موكب وزير الدفاع العراقي، سعدون الدليمي، فجر الثلاثاء إلى تفجير بعبوة ناسفة غرب بغداد، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد حمايته بجروح وتضرر إحدى سيارات الموكب، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع في بيان.

وقال الفريق الركن محمد العسكري، المستشار الإعلامي للوزارة في البيان "تعرض فجر هذا اليوم موكب وزير الدفاع سعدون الدليمي لانفجار عبوة ناسفة على الطريق العام بين الفلوجة والرمادي، أدى إلى إصابة اثنين من حمايته، وتضررت إحدى العجلات".



وتشهد محافظة الأنبار التي تسكنها غالبية سنية عمليات عسكرية للجيش العراقي تستهدف معسكرات لتنظيم القاعدة في صحرائها الغربية قرب الحدود مع سوريا التي تمتد لنحو 600 كلم.

وبدأت هذه العمليات العسكرية التي تستهدف11 معسكراً وفقاً لوزارة الدفاع، بعد مقتل خمسة ضباط كبار في الجيش بينهم قائد فرقة، وعشرة جنود، خلال اقتحامهم معسكراً للقاعدة في الأنبار السبت الماضي.

