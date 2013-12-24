متفجرات ترجئ محاكمة مشرف بتهمة الخيانة في باكستان

أرجأت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، جلسة لمحاكمة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة بعد العثور على متفجرات في الطريق المؤدي إلى المحكمة.

وأعلن محامو برويز مشرف أن الرئيس الباكستاني السابق لن يمثل كما كان مقررا أمام محكمة خاصة يفترض أن تبت في محاكمته بتهمة الخيانة بسبب تهديدات لأمنه، وذلك إثر العثور على متفجرات على حافة طريق كان موكبه سيسلكه.

وكان يفترض أن يمثل الجنرال السابق الذي حكم البلاد عقب الانقلاب الذي قام به في 1999 الى إقالته صيف 2008، للمرة الأولى أمام المحكمة التي شكلتها الشهر الماضي حكومة نواز شريف لمحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" لفرضه حالة الطوارئ في 2007.

وحاول محامو الرئيس السابق حتى الآن إثبات عدم صلاحية هذه المحكمة التي يعتبرونها "مخالفة للدستور" وتعبيرا عن "انتقام شخصي" من قبل رئيس الوزراء نواز شريف الذي أطاح به مشرف في 1999 وعاد الى السلطة بعد فوزه في انتخابات مايو الماضي.

وأعلنت قوات الأمن الباكستانية صباح اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على خمسة كيلوغرامات من المتفجرات ومسدسين وصاعق وسلك على حافة الطريق الذي كان سيسلكه موكب مشرف عند توجهه الى المحكمة.

لكن مسؤولا كبيرا في الشرطة المحلية قال إن هذه القطع لم يتم تجميعها وصنع قنبلة منها، موضحا أن تحقيقا فتح في الحادث.

وأبلغ منصور خان أحد محامي مشرف المحكمة على الفور بأن موكله لا يمكنه حضور الجلسة بسبب هذه التهديدات.

ورد كبير قضاة هذه المحكمة الخاصة "يمكن أن نتفهم أنه (مشرف) بحاجة الى ضمانات لأمنه ليتوجه إلى هنا. ندرك خطورة الوضع والتهديدات لحياته".

وكان يفترض أن يتلو القضاة الثلاثة نظرياً اليوم الوقائع التي تتهمه بها الحكومة.

وبعد ذلك يتلو الرئيس السابق روايته للحوادث ثم تقرر المحكمة اتهامه أو عدم اتهامه "بالخيانة العظمى" التي يعاقب عليها القانون في باكستان بالإعدام.

