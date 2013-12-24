مقتل شخصين بغارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

أفاد مراسل العربية في غزة أن قتيلاً سقط على الأقل في الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على غزة الثلاثاء، بينما أفادت وكالة "معا" الإخبارية بسقوط طفلة أيضا ضحية للقصف.

واستهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية الثلاثاء غارات جوية عدة على أهداف في قطاع غزة، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان، ردا على مقتل إسرائيلي توفي متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق برصاص مسلح فلسطيني من غزة عند السياج الحدودي.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن "طائرات الاحتلال تشن عدة غارات جوية على جميع محافظات قطاع غزة".

وأضاف شهود عيان أن غارة جوية استهدفت موقع تدريب تابع لكتائب القسام وسط قطاع غزة، فيما أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صواريخ عدة على موقع آخر للكتائب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القصف جاء ردا على إطلاق النار من قطاع غزة ومقتل عامل إسرائيلي، بينما أمرت حماس بإخلاء مقرات أمنية خشية من ردة فعل إسرائيلية، وبعد العملية وجهت إسرائيل تعليمات لسكان المستوطنات في قطاع غزة بعدم الاقتراب من الحدود خشية من إطلاق القناصة، وفق إسرائيل.