الأمم المتحدة تدين تهديم مساكن لفلسطينيين عشية الميلاد

أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأربعاء قيام إسرائيل بهدم مبان عائدة للفلسطينيين في الضفة الغربية عشية عيد الميلاد، ودعت إلى "الوقف الفوري" لهذه العمليات.

وقال كريس جونيس المتحدث باسم الأونروا في بيان إن "الأونروا تدين عمليات الهدم الأخيرة في الضفة الغربية والتي هجرت 68 شخصا، وكان آخرها تلك التي حصلت في المساء عشية عيد الميلاد".

وأضاف أن "عمليات الهدم وقعت في عين أيوب بالقرب من رام الله وفي فصايل الوسطى بالقرب من أريحا وفي غور الأردن"، مشيرا إلى أن معظم النازحين البالغ عددهم 46 شخصا، كانوا من اللاجئين وبأن "نصفهم تقريبا 32 كانوا من الأطفال".

وأوضح البيان أنه حتى الآن تم تشريد ما لا يقل عن ألف و103 فلسطينيين عام 2013 بسبب عمليات الهدم التي "تنتهك القانون الدولي"، مشيرا إلى أنه من بين المباني الـ663 التي هدمها هناك 259 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ودعت الأونروا إسرائيل إلى "الكف فورا عن عمليات الهدم الإدارية".

ووفقا للفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، فإن إسرائيل لا تصدر تراخيص بناء للفلسطينيين إلا بصورة مقيدة جدا في المناطق التي تقع تحت سيطرتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما يجبر الفلسطينيين على القيام بعمليات البناء دون تراخيص.