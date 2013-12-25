سنودن يدعو للحد من تجسس استخبارات أميركا على العالم

دعا إدوارد سنودن، المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومي الأميركية، المواطنين إلى "وضع حدّ للمراقبة الشاملة"، وذلك في أول ظهور له عبر التلفزيون منذ أشهر بعد تسريبه آلاف الوثائق تشير الى تنصّت الاستخبارات على مليارات المكالمات الهاتفية.

وظهر إدوارد سنودن بمناسبة عيد الميلاد، وفي إطار تكثيفه لنشاطه الإعلامي ولأول مرة منذ لجوئه إلى روسيا، في مقابلة تلفزيونية مع القناة الرابعة البريطانية، وأخرى مطولة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وتصدرت دعوة سنودن إلى وضع حدّ للمراقبة الشاملة عناوين ،المقابلتين في حين اعتبر نفسه الرابح لكشفه وثائق بحوزته دون الوقوع في قبضة السلطات الأميركية.

وكان سنودن قدم للصحافة آلاف الوثائق التي أظهرت اتساع نطاق عمليات الرصد والمراقبة للهاتف والإنترنت التي تقوم بها الوكالة الوطنية الأميركية للمخابرات، ما أثار فضيحة عالمية بالإضافة الى استنكارات عديدة في أوساط المدافعين عن الحقوق المدنية.

ولم يقتصر النشاط التجسسي للوكالة على مراقبة اتصالات المواطنين الأميركيين فقط بل امتد ليشمل غير الأميركيين ورؤساء دول حليفة، الأمر الذي تسبب بإحراج للولايات المتحدة.

من جهة أخرى، عبر سنودن لصحيفة "واشنطن بوست" عن ارتياحه الشديد لأن الرأي العام بات على دراية تامة بعمليات التجسس التي تطال الإنترنت والاتصالات الهاتفية والتي تمتد على نطاق واسع.