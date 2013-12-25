طالبان تطلق قذيفتين على السفارة الأميركية في كابول

أعلنت السفارة الأميركية في كابول، في بيان، أن قذيفتين أطلقتهما حركة طالبان، سقطتا في باحة السفارة في كابول دون أن تسببا إصابات، لكنهما أكدا المشاكل الأمنية في العاصمة الأفغانية.

وقالت السفارة في البيان: "طالت سلسلتان من عمليات إطلاق نار غير مباشرة باحة السفارة"، مؤكدة أنه "لم يفقد أي أميركي ولم يسقط جرحى".

وتبنت حركة طالبان، التي تقاتل الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة هذه الهجمات على السفارة وعلى مكان آخر في المدينة.

من جهة أخرى، قال ناطق باسم المكتب الوطني للأمن: "إن قذيفة أخرى سقطت بالقرب من تلة تضم قبور عدد من أفراد العائلة الملكية التي كانت تحكم أفغانستان في الماضي".

وقال لطف الله ماشال: "إن قذيفة سقطت بالقرب من تلة مارانجان على بعد نحو 1,6 كلم عن القصر الرئاسي". وأضاف، "لا ضحايا حسب المعلومات".

وفي رسالة أرسلت إلى وكالة فرانس برس، أكدت طالبان أنها تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا. لكن المتمردين يبالغون عادة في حجم هجماتهم.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في رسالته: "اليوم حوالي الساعة السادسة أطلقت أربع قذائف على السفارة الأميركية في كابول، وأصابت كلها أهدافها وسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا".