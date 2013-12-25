مهاجرون يخيطون شفاههم احتجاجاً على سوء أوضاعهم بإيطاليا

بدأت السلطات الإيطالية إخلاء مركز لاستقبال المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا أمس الثلاثاء بعد أن دفعت أوضاع معيشية قاسية محتجزين إلى الاحتجاج بخياطة شفاههم.

وتحول المركز -الذي أنشئ في الأصل لإيواء زهاء 850 مهاجراً لمدة تصل إلى يومين قبل ترحيلهم إلى مراكز أخرى- إلى معسكر طويل الأجل يكتظ بالمحتجزين في أوضاع غير صحية، مما أثار انتقادات محلية ودولية.



وأبلغ نائب وزير الداخلية الإيطالي فيليبو بابيبكو صحيفة (افناير) أن 200 مهاجر سيجري نقلهم إلى مراكز أخرى، وأن 17 شخصاً آخرين فقط سيظلون في المركز حيث يخضعون لعمليات تسجيل تتطلب تحديد هوياتهم قبل نقلهم.

وأعلن خالد شوقي، وهو نائب بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط سافر إلى الجزيرة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدء عمليات نقل المهاجرين، حيث توجهت طائرتان إلى الجزيرة لنقل المهاجرين.

وتشهد جزيرة لامبيدوزا -الواقعة في البحر المتوسط بين صقلية وتونس- أزمة هجرة مزمنة ساءت هذا العام بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط وإفريقيا والحرب الأهلية في سوريا.

وخاطر عشرات الآلاف من المهاجرين المحبطين والفارين من الفقر والباحثين عن حياة أفضل في أوروبا بأرواحهم بالسفر بحرا من شمال إفريقيا إلى لامبيدوزا. ومات الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إلى الجزيرة، ومن بينهم مئات هلكوا عندما غرق قاربان مكتظان بالمهاجرين في أكتوبر الماضي.

وبرزت معاناة المهاجرين في مراكز الاستقبال الإيطالية -التي تعاني شحا في الموارد بسبب الأزمة الاقتصادية- الأسبوع الماضي، عندما أظهر تسجيل مصور أشخاصا في مركز أخر يقفون عرايا في البرد أثناء رشهم بمبيد ضد الجرب.

ولجأ تسعة مهاجرين أفارقة الأسبوع الماضي إلى خياطة شفاههم احتجاجا على الأوضاع التي أجبروا على العيش فيها وللمطالبة بإطلاق سراحهم.

ووصفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأوضاع في مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوزا بأنها غير مقبولة، وحثت السلطات الإيطالية على اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الموقف.