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14 قتيلاً في انفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة في بغداد

المصدر: بغداد- فرانس برس
كنيسة في بغداد
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قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب نحو 30 بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف كنيسة في جنوب بغداد الأربعاء، بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة ومصدر طبي رسمي.

وقال ضابط برتبة عقيد ومصدر في وزارة الداخلية إن السيارة المفخخة استهدفت مصلين مسيحيين كانوا يقيمون قداس الميلاد في كنيسة مار يوحنا في منطقة الدورة في جنوب بغداد. وأكد مصدر طبي رسمي لفرانس برس حصيلة الهجوم.

وقال راعي كنيسة مار يوسف للسريان الكاثوليك في بغداد القس بيوس قاشا "إنها أعمال شريرة مرفوضة، وعمل شنيع لا يجوز، وهجوم يشوه صورة الإسلام والدين إذا كانوا يقومون بها باسم الدين". وتابع "الكنيسة مكان للمحبة والسلام وليست للحروب".

كلمات دالّة

#العراق, #انفجار

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