اغتيال محمد شطح مستشار سعد الحريري بانفجار في بيروت

قتل محمد شطح، المستشار المقرب من رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، رئيس التحالف المناهض لسوريا في لبنان، في اعتداء بسيارة مفخخة، بحسب ما أعلن أعضاء في هذا التحالف والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية.

وشطح وزير الاقتصاد السابق، كان متوجهاً إلى منزل سعد الحريري الموجود خارج البلاد، حيث كان من المقرر أن يُعقد اجتماع عند الساعة 09:30 (07:30 تغ) لـ"جبهة 14 آذار" المناهضة للنظام السوري والتي تدعم المعارضة السورية.

وفي آخر تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر" قبل حوالي ساعة من اغتياله، انتقد شطح حزب الله، حليف دمشق، وكتب: "حزب الله يهول ويضغط ليصل إلى ما كان النظام السوري قد فرضه لمدة 15 عاماً.. تخلي الدولة له عن دورها وقرارها السيادي في الأمن والسياسة الخارجية".

وأفاد المراسل بأن هناك تضاربا في الأنباء حول عدد القتلى، حيث تؤكد المصادر الرسمية أن عدد القتلى وصل إلى 6 قتلى، بينما بعض المصادر الإعلامية أكدت أن التفجير أوقع 8 قتلى بالإضافة إلى حوالي 70 جريحاً في الانفجار الذي وقع قرب مجمع حكومي وسط العاصمة اللبنانية. وقد تصاعدت سحب الدخان الكثيف عقب سماع دوي الانفجار الضخم الذي هز المنطقة التي تقع بالقرب من مجمع "ستاركو"، وكذلك بالقرب من فندق "فينيسيا".

منطقة سياحية وتجارية

وأضاف المراسل أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار تقع في قلب بيروت وتعتبر منطقة سياحية وتجارية، والشارع الذي وقع فيه الانفجار هو من أرقى شوارع بيروت، وتوقيت الانفجار أتى في وقت الذروة، مؤكداً أن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 4 قتلى، إضافة لعشرات الجرحى.

وقد سمع دوي الانفجار في معظم أرجاء بيروت وضواحيها، وأوضح المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أن "زنة العبوة التي انفجرت في "ستاركو" وأودت بحياة الوزير الأسبق محمد شطح تتراوح بين 50 و60 كلغ، ولا يمكن اعطاء مزيد من المعلومات"، وتبين انه ناتج عن سيارة هوندا زيتية مسروقة.

وأشار إلى أننا "في مرحلة التحقيقات الأولية ولم يتم توقيف احد وفي المبدأ هناك سيارة واحدة استخدمت في التفجير".

وقد وردت معلومة تفيد بأن الانفجار وقع على بعد بضعة أمتار من "منزل الوسط"، وهو منزل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حيث كان من المتوقع حدوث اجتماع لـ"تيار المستقبل" يضم عدداً من الشخصيات السياسية بلبنان.

وبحسب مشاهد بثتها قناة "المستقبل" المحلية، بدت عدة سيارات وجثث محترقة في الشارع وسيارات إسعاف في المكان لإسعاف الجرحى، كما تناثر حطام في المكان.

يذكر أن الانفجار وقع في منطقة "ستاركو" وسط بيروت، وهي منطقة تقع على الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية ويضم مجمع "ستاركو" شركات ومصارف ومحال تجارية وعدد من الوزارات كما أنه قريب من مكان اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وقريب من منزل نجله سعد الحريري الذي يعرف بـ"منزل الوسط".

وشهدت بيروت عدة اعتداءات منذ الصيف الماضي استهدفت أساساً معاقل حزب الله الشيعي.

من هو محمد شطح

ومحمد شطح، هو مستشار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري للشؤون الخارجية، ووزير المالية السابق عن "تيار المستقبل"، ويتمتع بعلاقات دولية هامة، وكان مكلفاً بالتنسيق بين الحكومة والسفارات والعلاقات الدبلوماسية والدولية.

وقد ولد في طرابلس عام 1951، وهو متزوج وله ولدان.

أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في المدرسة الإنجيلية في طرابلس و"الانترناشونال كولدج" في بيروت.

وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1974، وفي عام 1983 نال الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس في الولايات المتحدة.

ومن عام 1983 حتى عام 2005، عمل في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة، حيث تبوأ مناصب مختلفة، منها مستشار لمجلس إدارة الصندوق عن منطقة الشرق الأوسط ونائب المدير التنفيذي.

وشغل منصب نائب حاكم مصرف لبنان من عام 1993 حتى عام 1997، كما شغل منصب سفير لبنان لدى الولايات المتحدة من عام 1997 حتى عام 1999. ومنذ عام 2005 شغل منصب مستشار رئيس الحكومة للشؤون الخارجية.