توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة لنفاد الوقود

توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة كلياً عن العمل صباح الجمعة لنفاد الوقود الصناعي بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، حسب ما أعلنت سلطة الطاقة في القطاع.

وقال فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة التابعة لحكومة حماس، إن "جدول الكهرباء سيصبح ست ساعات ويقابلها 12 ساعة فصل للتيار الكهربائي".

وأغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم الحدودي معها، الذي ينقل عبره الوقود الصناعي اللازم للمحطة، الثلاثاء الماضي بعد مقتل إسرائيلي برصاص قناص من قطاع غزة بالقرب من السياج الحدودي.

وازدادت حدة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين بعد هذه الحادثة التي ردت عليها إسرائيل بسلسلة غارات أدت لمقتل طفلة وإصابة ستة آخرين على الأقل.

كما شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، مساء الخميس، عدة غارات على القطاع أدت إلى إصابة فلسطينيين اثنين بعد إطلاق المجموعات الفلسطينية المسلحة صاروخين على جنوب إسرائيل.

وكانت محطة التوليد هذه تغذي القطاع بنحو نصف حاجته من الكهرباء، بينما توفر إسرائيل ومصر باقي الكمية واستأنفت العمل منتصف الشهر الجاري بعد توقف استمر لأكثر من 50 يوما بسبب نفاد الوقود أيضا.

ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم 1.750 مليون نسمة من أزمة حادة في الكهرباء حيث لا تتوفر سوى لست ساعات يوميا.

