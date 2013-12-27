مسلحون يخطفون عمانيين اثنين في شرق لبنان

خطف مسلحون مجهولون مساء الخميس، مواطنين اثنين من سلطنة عمان بعد وصولهما إلى لبنان عبر مطار بيروت، وتوجههما الى منطقة البقاع (شرق)، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن مواطنين حددت هويتهما من سلطنة عمان "خطفا على طريق الكيال قرب بعلبك على أيدي مسلحين مجهولين اقتادوهما الى جهة مجهولة".

وأضاف أن الرجلين كانا وصلا قبل وقت قصير الى لبنان عن طريق مطار بيروت، واستقلا سيارة تاكسي من طراز مرسيدس توجهت بهما الى البقاع.

ولدى وصول سيارة التاكسي الى منطقة الكيال، اعترضتها سيارة رباعية الدفع من طراز شيروكي فيها مسلحون. "وأنزل المسلحون المواطنين العمانيين من سيارة التاكسي، واقتادوهما بالقوة الى جهة مجهولة"، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن سائق التاكسي وهو سوري الجنسية، أبلغ الشرطة عن الحادث.

وقال السائق، بحسب المصدر، إن أحد الرجلين كان تحدث خلال الطريق مع امرأه سألها عن الوجهة التي يجب عليهما سلوكها، وهي التي طلبت منه التوجه الى الكيال.

وفي بداية نوفمبر، خطف ألمانيان لبضع ساعات في منطقة البقاع. وبعد الإفراج عنهما، أوقفتهما الشرطة اللبنانية بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وتنتشر في سهل البقاع زراعة الحشيشة التي تصنع بودرة وتباع الى مهربين.

