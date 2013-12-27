صواريخ تستهدف مطار بغداد الدولي والملاحة لم تتأثر

استهدفت ثلاثة صواريخ مساء الخميس، مطار بغداد الدولي حيث سقطت قرب مقر عسكري، من دون أن تؤثر على حركة الملاحة الجوية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية ومصدر مسؤول في المطار.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت بالقرب من مقر تابع للجيش العراقي في منطقة مطار بغداد".

وأكد مصدر في وزارة الداخلية سقوط الصواريخ قرب المقر العسكري، علما بأن المصدرين رفضا تأكيد أو نفي وقوع ضحايا في هذا الهجوم.

من جهته، قال رئيس سلطة الطيران المدني ناصر بندر: "لم تتأثر حركة الملاحة الجوية بهذا الهجوم العشوائي الذي وقع خارج حدود المطار المدني".

وأضاف "أنا موجود في المطار حاليا، وأؤكد أنه لم يصب أي من مبانيه، ولا علاقة للمطار أبدا بهذا الهجوم"، مشددا على أن "كل مرافق المطار تعمل بشكل طبيعي".

في المقابل، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من باريس أن عشرات الصواريخ أطلقت مساء الخميس على معسكر ليبرتي المجاور لمطار بغداد، ما أسفر عن قتيلين على الأقل.

وأوضح أن القتيلين ينتميان الى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

