16 قتيلاً في إطلاق جيش اليمن قذائف على خيمة عزاء

قتل ستة عشر شخصاً بينهم أطفال، الجمعة، عندما أطلقت دبابة للجيش اليمني قذائف على خيمة عزاء نصبت في مدرسة في جنوب اليمن، كما أعلنت مصادر متطابقة.

وقال المصدر "وصلتنا 10 جثث يعود بعضها لأطفال و15 جريحاً"، قبل أن يرتفع العدد لاحقا إلى 16 قتيلا، وأفاد شهود بأن دبابة للجيش متمركزة في القطاع أطلقت قذائف على هذه الخيمة في بلدة سنح على بعد 300 كلم من العاصمة صنعاء.

وتشهد المنطقة توتراً أمنياً منذ 20 ديسمبر الجاري بين قوات الشرطة والجيش ومسلحي الحراك الذين حاولوا اقتحام مقر المحافظة أكثر من مرة.

ويبدو أن المسلحين الذين حاولوا اقتحام مقر المحافظة كانوا في بيت العزاء المقام داخل مدرسة بالقرب من مقر المحافظة، الأمر الذي قد يكون حصل دون دراسة للموضوع بسبب حالة التوتر الأمنية التي تشهدها المحافظة منذ أيام.

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية وسكان محليون إن ستة أشخاص بينهم أربعة جنود لقوا حتفهم، وأصيب العشرات جراء اشتباكات جرت اليوم الثلاثاء بين قوات الأمن اليمنية ومسلحين من الحراك الجنوبي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.