هجرة جماعية للتشاديين المقيمين في إفريقيا الوسطى

بدأ التشاديون المقيمون في بانغي يسلكون السبت درب الهجرة الجماعية عائدين إلى بلدهم، هرباً من أعمال العنف التي تشهدها إفريقيا الوسطى رغم التدخل العسكري لفرنسا التي تطالب الأمم المتحدة بلعب "دور أكبر" لإعادة السلام في هذا البلد.

ويخشى هؤلاء التشاديون السقوط ضحية أعمال انتقامية من ميليشيات الدفاع الذاتي المسيحية أو من السكان الغاضبين الذين يتهمونهم بالتواطؤ مع المتمردين السابقين في حركة سيلكا، ومعظمهم مسلمون، الذين طردوا الرئيس فرنسوا بوزيزي من الحكم في مارس 2013.

ومنذ أسبوع أقامت حكومة تشاد التي يقيم مئات الآلاف من رعاياها في إفريقيا الوسطى جسرا جويا لإجلاء نحو ثلاثة آلاف منهم بالطائرة خلال أسبوع، كما أعلنت منظمة الهجرة الدولية في بيان.

ويغادر هؤلاء بانغي في قوافل برية في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد.

من جانبها دعت فرنسا، التي يطوق جيشها بانغي مع القوة الإفريقية الأمم المتحدة إلى القيام "بدور أكبر" في إفريقيا الوسطي، حيث أوقعت أعمال العنف نحو ألف قتيل منذ بداية التدخل الفرنسي في 5 ديسمبر.

وشاهد مراسلو فرانس برس قافلة من عشرات السيارات المحملة بالرعايا التشاديين تتأهب صباح السبت لمغادرة بانغي إلى تشاد وسط الصيحات العدائية والمتوعدة لسكان عاصمة إفريقيا الوسطى.

وتصدى جنود فرنسيون في عملية سانغاريس لبعض المتظاهرين، الذين كانوا يريدون الاعتداء على هؤلاء المدنيين الذين تجمعوا في أحد الأحياء للانطلاق في قافلة من السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة المحملة بأغراضهم الشخصية عائدين إلى الوطن.

ويروي عبدالله ساكين الذي أتى مع زوجته وأبنائه الأربعة "كنت أريد إيصال أسرتي إلى المطار (حيث توجد قواعد القوات الفرنسية والإفريقية) لأضعهم في مكان آمن لكن عدداً كبيراً من الأهالي قطعوا علينا الطريق. لحسن الحظ الجيش الفرنسي يحمينا الآن".

والجمعة انطلقت بالفعل قافلة مشابهة هربا من أعمال العنف الدامية التي تشهدها المدينة. وقتل مدني واحد على الأقل وأصيب العديد من الأطفال بقنابل يدوية أطلقها جنود تشاديون في القوة الإفريقية كانوا يتولون حماية هذه القافلة الهاربة من المدينة وسط شتائم وتهديدات السكان.