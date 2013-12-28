23 قتيلاً في حريق داخل قطار في جنوب الهند

قتل 23 شخصاً على الأقل، السبت، في حريق داخل قطار في ولاية، "اندرا براديش" جنوب الهند، وفق ما أعلنت قنوات تلفزيونية محلية.

وأشارت قناتا "أن دي تي في"، و"تايمز ناو"، إلى أن الحريق اندلع قرابة الساعة 03:00 (21:30 ت غ الجمعة)، في إحدى العربات المكيفة في قطار سريع للنقل الليلي كان يقوم برحلة بين مدينتي بنغالور ونانديد.

وأكد قائد الشرطة المحلية، سقوط قتلى في الحادث، مشيراً الى أن عمليات الإنقاذ مستمرة، إلا أنه لم يعط أي حصيلة محددة للضحايا.

وأفادت القنوات التلفزيونية الهندية، أن 54 شخصا كانوا في العربة التي احترقت بالكامل. وجرح حوالي 12 راكبا آخر لدى قفزهم من سقف القطار هربا من النيران.

وفي موقف عبر "تويتر"، أبدى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سيغ، "صدمته وألمه إثر خسارة أرواح في حادث القطار في اندرا براديش".

وأضاف، "أن رئيس الوزراء يطلب من سلطات قطاع سكك الحديد والحكومة في هذه الولاية تقديم كل مساعدة ممكنة للضحايا في عمليات الإنقاذ والعناية الطبية".

ووضع وزير سكك الحديد خطا هاتفيا خاصا للعائلات الراغبة بمعرفة ما إذا كان أقارب لها في عداد الضحايا، كما تم تحديد تدابير للتعويض على ذوي الضحايا.