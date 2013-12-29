إسرائيل تقصف جنوب لبنان رداً على صواريخ أطلقت منه

قصف الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، منطقة حدودية لبنانية بحوالي 20 قذيفة، وذلك بعد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية في اتجاه إسرائيل، بحسب ما ذكر مصدر أمني لبناني لوكالة "فرانس برس".

وقال المصدر: "سقطت حوالي 20 قذيفة صباح اليوم على منطقة العرقوب الحدودية في جنوب لبنان مصدرها الجانب الإسرائيلي، بعد وقت قصير من إطلاق صواريخ من الجنوب في اتجاه اسرائيل".

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نيران المدفعية استهدفت في لبنان مصدر إطلاق الصواريخ التي سقطت في إسرائيل.

وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية قد ذكرت أن قذيفة أطلقت من جنوب لبنان انفجرت صباح اليوم في شمال إسرائيل دون أن تؤدي إلى أضرار أو ضحايا.

وشهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية توتراً مؤخراً منذ مقتل جندي إسرائيلي في 16 ديسمبر برصاص جندي لبناني. ورد الجيش الإسرائيلي حينها بشكل محدود على مقتل الجندي.