الإفراج عن دفعة ثالثة من قدامى الأسرى الفلسطينيين اليوم

من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق سبق استئناف المفاوضات.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية أن إسرائيل نشرت قائمة بأسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم، والمؤلفة من 26 اسما.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه القائمة كسرت المعايير الإسرائيلية، وتضمنت لأول مرة خمسة أسرى من القدس، و22 أسيرا اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو.

في المقابل، تظاهر عشرات الإسرائيليين، أمس السبت، أمام مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس، احتجاجا على الإفراج المقرر عن أسرى فلسطينيين. وحمل المتظاهرون لافتات تندد بقرار الإفراج عن قدامى الأسرى الفلسطينيين.