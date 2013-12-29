السجن لـ9 أعضاء من القاعدة حاولوا اغتيال الرئيس اليمني

قضت محكمة البدايات الجزائية في صنعاء بسجن تسعة أعضاء من تنظيم القاعدة من سنتين إلى عشر سنوات بعد ثبوت ضلوعهم في محاولة اغتيال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتشكيل عصابة مسلحة والانتماء إلى تنظيم القاعدة.

وأدان الحكم أفراد الخلية بمحاولة اغتيال الرئيس هادي بزرع عبوة ناسفة تفجر عن بعد بواسطة شريحة هاتف في شارع الستين الذي يسلكه الرئيس بين منزله ودار الرئاسة في 12 مايو 2013، وتضم الخلية 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما ويتزعمهم عبدالرحمن الضبيبي المكنى بأبي عزام الصنعاني والمصنف بأمير القاعدة في منطقة "معبر" جنوب صنعاء.

وقضى الحكم بسجن عبدالرحمن الضبيبي وعبدالرحمن الشرعبي عشر سنوات، وكل من جميل الضبيبي ومحمد سلمان وعلاء الدين الإدريسي أربع سنوات، ونصر خشافة وسمير مصلح وعماد المقطري سنتين، ونبيل اللمعاني خمس سنوات.

وفي قضية أخرى قضت المحكمة بإعدام أحمد قادري تركي من أبناء عدن بعد اعترافه بالمشاركة مع آخرين في الهجوم على مقر الأمن السياسي "المخابرات" ومبنى التلفزيون في عدن ما أسفر عن مقتل 20 من جنود الأمن وجرح 10 آخرين.