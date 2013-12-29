جوبا: مشار يعبئ الآلاف من شبان قبيلته لمحاربة الحكومة

جددت حكومة جنوب السودان، أمس السبت، اتهامها لنائب الرئيس السابق، رياك مشار، بتعبئة آلاف الشباب المسلحين لمهاجمة مواقعها.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مايكل ماكوي، لوكالة "فرانس برس" إن "رياك يجند شبانه من قبائل النوير، بأعداد تصل إلى 25 ألفا.. ويريد استخدامهم لمهاجمة الحكومة" في ولاية جونقلي (شرق).

وأضاف: "بإمكانهم المهاجمة في أي وقت. نحن في حال استنفار لحماية المدنيين".

ورد موسى رواي، المتحدث باسم المتمردين، مؤكدا أن نائب الرئيس السابق "لا يعبئ قبيلته"، لافتا إلى أن الشبان المذكورين هم جنود في الجيش قرروا طوعا حمل السلاح ضد الحكومة.

ويشهد جنوب السودان منذ 15 ديسمبر معارك عنيفة يخشى أن تتحول إلى حرب أهلية. وفي صلب هذا النزاع، الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار الذي أقيل من منصبه في يوليو الماضي.

ويتهم الرئيس نائبه السابق بالقيام بمحاولة انقلاب ضده منتصف ديسمبر. إلا أن رياك مشار ينفي ذلك ويتهم سالفا كير بالسعي إلى إلغاء خصومه.

وسيطرت قوات المتمردين التابعة لمشار خلال أيام على عواصم إقليمية مثل بنتيو في ولاية الوحدة النفطية (شمال) وبور في ولاية جونقلي التي استعاد الجيش السيطرة عليها الثلاثاء الماضي.