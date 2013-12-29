قادة في قوى 14 آذار يطالبون بحكومة من دون حزب الله

طالبت قيادات في قوى 14 آذار بتشكيل حكومة من دون حزب الله الذي تتهمه بسلسلة اغتيالات في لبنان طال آخرُها، الجمعة، الوزيرَ السابق محمد شطح، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر من الفراغ الحكومي.

وتحدث منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فارس سعيد، عن طرح فكرة تشكيل حكومة تضم وسطيين وممثلين عن فريق 14 آذار، مشيراً إلى عدم الرغبة في تشكيل حكومة حيادية، والسعي للتأكيد على حصول الحكومة الجديدة على الحقائب السيادية من أجل حماية لبنان.

من جانبه كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية عن عزم الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام على إعلان الحكومة القادمة خلال أيام قليلة، والأرجح بعد رأس السنة الجديدة، على أن تكون حيادية تماماً ومصغرة من 12 وزيراً أو أكثر قليلاً.

وقالت مصادر إن الرئيس اللبناني سيعلن مبادرة بالغة الأهمية خلال لقاء صحافي يعقده لمناسبة انتهاء السنة مساء اليوم.

وعلّقت مصادر في قوى 14 آذار على هذه الأخبار بالقول: "إن عملية تأليف الحكومة يجب أن تكون بالساعات وليس بالأيام، وأمام رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مسؤولية وطنية وسياسية كبرى"، مؤكدين استحالة يستحيل الجلوس إلى طاولة واحدة مع حزب الله.

