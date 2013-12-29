قوى الأمن تحرر مخطوفين عمانيين خطفا قبل أيام بلبنان

تمكنت قوة أمنية لبنانية الليلة الماضية من تحرير المواطنين العمانيين اللذين خطفا في منطقة البقاع في شرق لبنان، بحسب ما ذكر مصدر أمني.

وقال المصدر إن "قوة من قوى الأمن الداخلي قامت بتحرير المخطوفين العمانيين بالقرب من بلدة شليفا" في منطقة البقاع اللبنانية.

وأوضح أن قوى الأمن داهمت مكان الخاطفين الذين تمكنوا من الفرار وتركوا المخطوفين ثم اشتبك المسلحون مع الجيش اللبناني الذي كان يؤازر قوى الأمن في العملية واستخدمت في الاشتباك الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وأوضح مصدر أمني أن الخاطفين ملاحقون في قضايا مخدرات.

وكان مسلحون خطفوا مساء الخميس المواطنين العمانيين بعد وصولهما إلى لبنان عبر مطار بيروت وتوجههما إلى منطقة البقاع.

وكان الرجلان استقلا سيارة تاكسي من طراز مرسيدس توجهت بهما إلى البقاع، ولدى وصول السيارة إلى منطقة الكيال بالقرب من بعلبك، اعترضتها سيارة رباعية الدفع من طراز شيروكي فيها مسلحون. "وأنزل المسلحون المواطنين العمانيين من سيارة التاكسي، واقتادوهما بالقوة إلى جهة مجهولة"، بحسب مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن سائق التاكسي وهو سوري الجنسية، هو الذي أبلغ الشرطة عن الحادث.