انتحارية تقتحم محطة قطارات روسية وتقتل 15 شخصاً

فجّرت انتحارية نفسها في ردهة مدخل محطة قطارات روسية، الأحد، ما أسفر عن سقوط 15 قتيلاً على الأقل في ثاني هجوم دموي خلال شتاء العام الحالي. في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فبراير من العام القادم.

وقالت لجنة التحقيقات إن الانتحارية فجّرت نفسها أمام جهاز لكشف المعادن داخل البوابة الرئيسية لمحطة قطارات فولجاجراد مباشرة، وأظهرت تغطية تلفزيونية كرة نار برتقالية ضخمة تملأ القاعة ودخاناً يتصاعد خارجاً من النوافذ المحطمة. ومن بين ضحايا الأنفجار كان الرقيب ديمتري الذي حاول منع الانتحارية من دخول محطة القطار.

وقال الناطق باسم لجنة التحقيق الروسية فلاديمير ماركين إن الانفجار الذي وقع في محطة السكة الحديدية في فولجاجراد، تم بعده العثور على أشلاء الانتحارية في قاعة المحطة، مشيراً إلى أنه سيتم تحليل تلك الأشلاء للتحليل لتحديد هوية المنفذ.

وأضاف ماركين أن قوة العبوة الناسفة تعادل نحو 10 كلغ من مادة (TNT)، وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكليفاً للجنة التحقيق بتنفيذ الإجراءات والتحريات اللازمة بشأن تفجير فولجاجراد، للكشف عن الجهات التي تقف وراء العملية، ومعاقبة المسؤولين وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وقامت وزارة حالات الطوارئ بإرسال طائرة خاصة من طراز "إيل ـ 76" أقلعت من مطار"رامينسكوي" بموسكو متجهة إلى فولجاجراد مجهزة بالمعدات الطبية اللازمة لنقل 20 شخصاً، وعلى متنها فريق من الأطباء من المختصين بالجراحة العصبية والمختصين بجراحة الوجه والفكين التجميلية ومختصي الإسعافات والخبراء النفسيين التابعين للوزارة.

وبحسب إدارة محطة القطارات فإن منع السيدة الانتحارية من الدخول إلى قاعة المحطة أدى لتقليص حجم الخسائر الناجمة عن التفجير، حيث كانت قاعات المحطة مزدحمة بركاب ثلاثة قطارات متوقفة في المحطة، وقد أعلن الحداد في إقليم فولجاجراد اعتباراً من 1-3 يناير القادم.

ويأتي تفجير محطة قطارات فولجاجراد في أعقاب تفجير حافلة النقل العام الذي وقع وسط المدينة في العشرين من أكتوبر الماضي وراح ضحيته 7 ركاب وأصيب نحو 40 آخرين بجراح، ونفذته الانتحارية (نادية اسيالوفا). كما شهدت مدينة فولجاجراد تفجير عبوة ناسفة في أوائل أغسطس الماضي بالقرب من مركز شرطة المرور الواقع في منطقة كيروف، ولم يؤدِّ لحدوث إصابات.

واستبعد مستشار حاكم إقليم فولجاجراد "كزبيك فارينياف" أن يكون هذا التفجير له صلة بأزمات شمال القوقاز، معتبراً أن الخلل يكمن في أجهزة الأمن وتقاعسها عن أداء عملها. فيما توالت النداءات والدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية لسكان إقليم فولجاجراد بالتجمع يوم الاثنين 30 ديسمبر والمشاركة في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بإقالة حاكم الإقليم وعمدة المدينة.

ولعل أخطر تداعيات تفجير محطة قطارات فولجاجراد ما أثير في الصحافة الغربية، التي أعربت عن قلق من مشاركة الفرق الرياضية الغربية في أولمبياد سوتشي الذي يفترض أن تبدأ فعالياته فبراير القادم في مدينة سوتشي التي تبعد نحو 1000 كم عن مدينة فولجاجراد.