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مقتل 5 جنود و3 من المهاجمين في هجوم على ثكنة باليمن

المصدر: صنعاء - حمود منصر ، فرانس برس
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قتل خمسة جنود وثلاثة من المهاجمين في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من الحراك الجنوبي على ثكنة عسكرية تابعة للجيش اليمني في منطقة ردفان في محافظة لحد جنوب اليمن.

وأفاد شهود العيان بأن المهاجمين استخدموا قذائف الـ"آر بي جي" والأسلحة الرشاشة. وأكد مصدر عسكري لوكالة "فرانس" أن المسلحين نجحوا في خطف أربعة جنود.

ويعتقد أن هذا الهجوم يأتي ردا على إطلاق قذيفة دبابة على خيمة عزاء في الضالع يوم الجمعة الماضي مما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم أطفال.

ونفى مسؤولون في الحراك الجنوبي في المنطقة، ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أي تورط في هذا الهجوم الذي يأتي وسط توتر شديد في جنوب اليمن.

كلمات دالّة

#اليمن, #حوثي, #هجوم

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