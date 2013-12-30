وزير خارجية البحرين: حزب الله يغتال الأبرياء

شن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الأحد، هجوما حادا على حزب الله اللبناني قائلا في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن "حزب الله الإرهابي يعتبر تطبيق القانون على الجميع إفلاسا سياسيا. كلام غير مستغرب ممن يضع نفسه فوق القانون ويغتال الأبرياء في وضح النهار".

وجاء ذلك ردا علي بيان لحزب الله ندد فيه بإخضاع أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان، للتحقيق على ضوء اتهامات بالتحريض علانية على بغض طائفة أثناء خطبة الجمعة.

وقررت السلطات إخلاء سبيل سلمان بضمان محل إقامته، ومنعه من السفر على ذمة القضية.

واستمر الوزير البحريني في هجومه ليقول في تغريدة أخرى: "إنهم يغتالون لبنان بدم بارد، رحم الله محمد شطح. قاتل الشهيد رفيق الحريري يواصل مهمته اليوم ويغتال محمد شطح".

وشُيّع، الأحد، في مسجد علي الأمين في وسط بيروت وزير المالية السابق شطح ومرافقه محمد بدر، حيث ووري جثمانهما الثرى إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

ومنذ 2005 قُتل بعد الحريري ثماني شخصيات من قوى 14 آذار، بالإضافة إلى ثلاث شخصيات أمنية وعسكرية، اثنتان منها مقربتان جداً من تيار الحريري.

وقضى شطح بانفجار سيارة مفخخة تسبب في مقتل 6 شخصيات. ووجّهت قوى 14 آذار الاتهام في هذه الجريمة الجديدة إلى دمشق وحليفها حزب الله.