إسرائيل تطلق سراح 26 من قدامى الأسرى الفلسطينيين

أطلقت إسرائيل فجر الثلاثاء، سراح 26 معتقلا فلسطينيا كانت تحتجزهم قبل عام 1993، وذلك تنفيذا للالتزامات التي قطعتها تل أبيب لإعادة إطلاق مفاوضات السلام برعاية أميركية.

وقال مسؤول فلسطيني أشرف على عملية استلام المعتقلين "إن حافلتين تنقلان 18 معتقلا غادرتا سجن عوفر في اتجاه رام الله بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن 3 معتقلين آخرين تم نقلهم إلى معبر بيت حانون باتجاه قطاع غزة و5 آخرين توجهوا إلى القدس الشرقية".

واحتشد مئات الفلسطينيين في مقر الرئاسة، وفي مقدمهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولون في القيادة الفلسطينية لاستقبال المعتقلين قبل ساعات من الإفراج عنهم.

في المقابل تجمع مئات الفلسطينيين عند مدخل معبر بيت حانون (ايرز) شمال قطاع غزة لاستقبال 3 من الأسرى المفرج عنهم، كما تجمع الفلسطينيون على مدخل القدس لاستقبالهم.

وتم الإفراج عن المعتقلين الـ26 في إطار الدفعة الثالثة من عمليات الإفراج بعد إطلاق دفعتين من الأسرى في 13 أغسطس و30 أكتوبر.

ومن المقرر الإفراج عن دفعة رابعة من المعتقلين الفلسطينيين في وقت لاحق، وهي الدفعة الأخيرة بموجب الاتفاق الذي تم بموجبه إعادة إطلاق المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في يوليو.

وتأتي هذه الدفعة الثالثة قبل أيام قليلة من وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يبدأ الخميس زيارته العاشرة إلى المنطقة منذ مارس، سعيا لإيجاد تقدم في المفاوضات.