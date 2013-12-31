القبض على متهم بقتل أردني وسنغالي في دارفور

كشفت السلطات السودانية عن إلقائها القبض على أحد المتهمين في مقتل الضابط الأردني والشرطي السنغالي التابعين لقوات الأمم المتحدة في دارفور يوم الأحد الماضي.

وقال المدعي العام لجرائم دارفور ياسر أحمد محمد إن السلطات المختصة بولاية جنوب دارفور تمكّنت، الثلاثاء، من القبض على أحد المتهمين في الحادثة بينما لقي آخر مصرعه، وأن الأجهزة الأمنية لازالت تواصل جهدها للقبض على المتهمين الآخرين بعد التعرف إليهم من خلال الاعتراف القضائي الذي سجله المتهم الذي تم القبض عليه.

وأوضح المدعي العام في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية أنه من خلال جمع المعلومات تبين أن المتهمين لا يتبعون للحركات المسلحة أو لأي جهة رسمية وإنما هم مجموعة لصوص يسرقون العربات بغرض بيعها وكسب المال.

وقال إن المتهمين يواجهون تهماً تندرج تحت مواد القتل والإرهاب والأسلحة والذخيرة، مؤكداً حرص الدولة على تعقب ومحاسبة كل من يقوم بزعزعة الأمن.

يُذكر أن دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة "اليوناميد" في دارفور تحركت من سوق منطقة "قريضة" بولاية جنوب دارفور قاصدة معسكرها هناك، تمت مهاجمتها من قبل أربعة مسلحين يستقلون دراجات نارية، وأطلقوا على قوات اليوناميد النار، ما أدى إلى مقتل رائد شرطة طلال عبدالمجيد محمود (أردني الجنسية)، والعريف شرطة اليوك من دولة السنغال، حيث قامت بعدها قوات نظامية بالمنطقة بتعقب الجناة ونتج عن ذلك وفاة أحدهم وجرح الثاني والذي تم القبض عليه في الحال.