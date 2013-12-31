إيجاد: اتفاق بين جوبا والمتمردين لوقف إطلاق النار

قالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا "إيجاد"، الثلاثاء، إن حكومة جنوب السودان والمتمردين المؤيدين لنائب الرئيس السابق ريك مشار اتفقوا على وقف لإطلاق النار مع استعدادهم لمحادثات لإنهاء العنف في الدولة المنتجة للنفط.

وقال بيان للهيئة: "اتفق الرئيس سلفا كير ميارديت والدكتور ريك مشار‭‭‭ ‬‬‬على وقف للعمليات العسكرية وتعيين مفاوضين للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار منفذ ومراقب".

ولم تتضح تفاصيل عن توقيت سريان وقف إطلاق النار. وتتوسط "إيجاد" بين الطرفين منذ بعض الوقت.

وقال مسؤولون إن وفدين يمثلان حكومة جنوب السودان والمتمردين أرسلا إلى محادثات سلام في إثيوبيا، الثلاثاء، لكن القتال اشتد داخل البلاد حيث تدور معركة بين الجانبين للسيطرة على عاصمة ولاية.

وقال شهود عيان إن ميليشيات موالية لريك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان سلفا كير تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من الوصول إلى وسط بور وهي البلدة الرئيسية في ولاية جونقلي.

وقال مشار لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن قواته سيطرت على البلدة، بينما قال الجيش إن عدد المتمردين يفوق عدد جنوده لكنه لا يزال يسيطر على عدة مناطق.

وقالت الحكومة الإثيوبية إن مشار وافق على الحوار وإن ممثليه سيصلون إلى أديس أبابا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقال وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين لوكالة "رويترز": "سنذهب إلى هناك"، مشيراً إلى إثيوبيا. وأضاف أنه غير وارد أن يوافق كير في المحادثات على اقتسام السلطة مع مشار.

وبدأ العنف في 15 ديسمبر باشتباكات بين مجموعة من الجنود في العاصمة جوبا، وسرعان ما امتد إلى نصف ولايات جنوب السودان العشر مقسماً البلاد على أسس عرقية بين قبيلتي النوير التي ينتمي إليها مشار والدنكا التي ينتمي إليها كير.

واتهم كير مشار ببدء القتال في مسعى للاستيلاء على السلطة. ونفى مشار الاتهام لكنه انسحب إلى الاحراش واعترف بقيادة الجنود الذين يحاربون الحكومة. وقال مشار اليوم الثلاثاء إنه يقود أيضاً ميليشيا "الجيش الأبيض" التي تقاتل في بور.

وذكرت الأمم المتحدة أن القتال في جنوب السودان أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 180 ألف شخص منهم 75 ألفاً لجأوا إلى قواعد تابعة للأمم المتحدة.

