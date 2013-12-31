حكومة أردوغان: البلاد تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة"

قالت الحكومة التركية إنها تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة" تقوم بها عناصر في الشرطة والقضاء تخدم مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد، وقد أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء علي باباجان.

وكان النائب في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حسن يلديريم قدم استقالته على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي تعاني منها حكومة رجب طيب أردوغان، ليرتفع عدد النواب المنسحبين من حزب العدالة والتنمية إلى ستة نواب. ومع استقالة حسن حامي يلديريم يرتفع الى خمسة عدد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، الذين انسحبوا من الحزب منذ التوقيفات الأولى التي حصلت قبل أسبوعين واستهدفت مقربين من النظام يشتبه بضلوعهم في عمليات فساد واحتيال.

وندّد جميع هؤلاء النواب بـ"الضغوط" التي تمارسها الحكومة على القضاء والشرطة منذ بدء القضية.

وتأتي هذه الاستقالات من الحزب منذ التوقيفات الأولى التي حصلت قبل أسبوعين واستهدفت مقربين من النظام يشتبه بضلوعهم في عمليات فساد واحتيال.