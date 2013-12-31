قتلى بـ3 انفجارات استهدفت إدارة الأمن العام في عدن

أفاد مراسل "العربية" في صنعاء عن وقوع 3 انفجارات في عدن تستهدف إدارة الأمن العام ومقرات أمنية فيها.

وأكد أن قوات الأمن أحبطت عملية انتحارية ثانية أمام مقر إدارة الأمن في خور مكسر في عدن واعتقلت اثنين.

وقال إن سيارة مفخخة اقتحمت مقر إدارة الأمن المركزي وانفجرت عند المدخل وتلا التفجير اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق النار، ووقعت التفجيرات أيضا في كل من المعلا والمنصورة.

وأكد المراسل وقوع 3 قتلى بينهم الانتحاري، فيما سقط عدد من الجرحى في التفجيرات، فيما قال شهود عيان إن ألسنة اللهب تتصاعد من مقر الأمن في خور مكسر.

وبحسب ما نشرته صحيفة "عدن الغد" اليمنية قال مصدر أمني وشهود عيان إن الانفجار كان شديدا للغاية وخلف قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.

وأوضح المصدر أن الانفجار تسبب بتدمير عدد من طوابق مبنى إدارة الأمن، موضحا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار.

وقال سكان محليون يقطنون بالقرب من إدارة الأمن في خور مكسر إن الانفجار كان هائلا للغاية وتسبب بدمار عدد من نوافذ المنازل المجاورة.