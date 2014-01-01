قتلى وجرحى في هجوم بسيارة مفخخة أمام فندق بمقديشو

أفاد مصدر في الشرطة بأن هجوماً بسيارة مفخخة تلاه انفجار ثانٍ وقع مساء الأربعاء أمام فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط ضحايا.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عدد القتلى وصل إلى ثمانية، بينما ذكرت "رويترز" أن الانفجارات خلفت 11 قتيلاً.

وقال الشرطي محيي الدين أحمد إن "سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة فندق الجزيرة"، متحدثاً عن انفجار قوي وسقوط قتلى وجرحى، لكن تعذر عليه تحديد الحصيلة، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكان مصدر أمني أكد لقناة "العربية" أن الانفجار الذي استهدف فندق الجزيرة قرب مطار مقديشو والقريب من مجمع الأمم المتحدة، كان عبارة عن سيارة مفخخة يقودها انتحاريون حاولوا اقتحام الفندق إلا أن حرس الأمن أحبط المحاولة، ما أدى إلى وقوع انفجار قوي في محيط الفندق تسبب في اشتعال بعض السيارات.

وقلل المصدر - الذي تحفّظ على ذكر اسمه لأنه غير مخوّل للحديث للإعلام - من الخسائر البشرية، مشيراً إلى وقوع إصابتين في صفوف حراس الفندق، غير أن سيارات الإسعاف مازالت تنقل الجرحى، فيما منع الأمن الصحافيين من الاقتراب من موقع الحدث مغلقاً جميع المداخل المؤدية إلى الفندق.

يُذكر أن الفندق يقع بالقرب من مواقع ثلاثة هامة وهي: الأمم المتحدة، وأكبر قاعدة عسكرية في الصومال، والمطار.

ويأتي استهداف فندق الجزيرة الذي شهد هجوماً انتحارياً في سبتمبر من عام 2012 بعد ساعات من انتخاب الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ الذي كان يسكن الفندق نفسه قبل انتقاله إلى القصر الرئاسي.

ويعتبر هذا الهجوم هو الأول من نوعه مع بداية العام الجديد.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن التفجيرات، لكن حركة الشباب الإسلامية المتمردة تشن حملة هجمات منذ عامين ونصف العام في مقديشو، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية الضخمة التي تواجهها الحكومة.