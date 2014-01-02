تأجيل محاكمة مشرف بتهمة الخيانة إثر وعكة صحية

رفعت المحكمة الخاصة التي تنظر في قضية اتهام الرئيس الباكستاني الأسبق، الجنرال برويز مشرف، بالخيانة العظمى، الخميس، جلساتها حتى الاثنين المقبل.

وقررت المحكمة إعفاء الرئيس الأسبق من حضور جلسة الخميس لأسباب طبية، وعدم إصدار مذكرة اعتقال بحقه لتخلفه عن المثول أمامها للمرة الثالثة.

وكان مشرف قد نقل إلى مستشفى للقلب تابع للقوات المسلحة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة حيث يخضع لفحوص طبية.

وفي إفادته أمام المحكمة، قال نائب مفتش شرطة العاصمة، جان محمد، إن مشرف أصيب بآلام في القلب أثناء نقله إلى المحكمة وهو ما استدعى نقله للمستشفى.

وكان رئيس المحكمة، القاضي فيصل عرب، قد طالب في بداية جلسة الخميس بمثول مشرف على أي حال، محذراً من أن المحكمة قد تضطر لإصدار مذكرة اعتقال ضده غير قابلة للكفالة إن لم يمثل أمامها.

ونشرت السلطات تعزيزات إضافية من الأمن، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية للمحكمة، وتعطيل خدمة الهواتف النقالة جزئياً لضمان سلامته، حيث أعلن خلال الجلستين السابقتين العثور على مواد متفجرة قرب منزله وفي الطريق المؤدي للمحكمة.

ويدرس فريق طبي حالة مشرف الصحية لتحديد ما إذا كانت تتطلب نقله للخارج لتلقي العلاج.

وفي تصريح لوزير الدفاع الباكستاني، آصف حواجه، لقناة محلية، قال إن الحكومة لن تمانع في نقل مشرف إلى خارج البلاد إن سمحت المحكمة بذلك.