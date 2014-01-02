محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون تبدأ 28 يناير

قال مسؤول قضائي، الخميس، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة حدد جلسة 28 يناير الحالي لبدء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و130 آخرين في قضية عرفت إعلامياً بقضية اقتحام السجون خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وقال رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار مدحت إدريس في بيان، إن المحكمة شكلت دائرة خاصة لنظر القضية.

وكانت الحكومة المؤقتة قررت في نوفمبر تشكيل دوائر خاصة بقضايا الإرهاب. وأعلنت الحكومة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في ديسمبر الماضي.

ومن بين المتهمين في القضية، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائباه محمود عزت ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، محمد سعد الكتاتني، الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب قبل حله عام 2012 بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وأحيل المتهمون، وبينهم أعضاء في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني للمحاكمة الشهر الماضي.

وتعرضت سجون مصرية للاقتحام في 29 يناير 2011، مما أدى لهروب مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان وأعضاء في حماس وحزب الله بجانب ألوف من السجناء المصريين.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مرسي والأعضاء القياديين في جماعة الإخوان بعد أيام من اندلاع الثورة عام 2011.

وقالت النيابة العامة، وهي تحيل المتهمين للمحاكمة، إن جماعة الإخوان تخابرت مع حماس وحزب الله لاقتحام السجون وإشاعة الفوضى في مصر.