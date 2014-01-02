10 جرحى في هجوم على مركز سياحي في كينيا

أعلنت الشرطة الكينية أن عشرة أشخاص جرحوا اليوم الخميس في انفجار قنبلة يدوية ألقيت في مطعم في مركز سياحي على شواطئ كينيا.

وقال جاك إيكاكورو قائد الشرطة المحلية في دياني جنوب مومباسا "وقع انفجار في حانة وجرح نحو عشرة أشخاص".

وتعرضت حانة تاندوري في دياني للهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بينما كانت ممتلئة بالمحتفلين برأس السنة.

وخلال هذه الفترة من السنة يسجل أكبر عدد من السياح في المنطقة التي تشهد باستمرار أعمال عنف تقوم بها جماعات متطرفة وتوترا دينيا.

وقال مصدر أمني إن "المهاجمين كانوا على متن دراجة نارية ولاذوا بالفرار بعدما ألقوا قنبلة يدوية".