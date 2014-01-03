بدء مفاوضات وقف إطلاق النار بجنوب السودان في إثيوبيا

بدأت الأطراف المتنازعة في جنوب السودان مفاوضات، الجمعة، في أديس أبابا بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي حوالي ثلاثة أسابيع من النزاع، كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، رغم أن المحادثات المباشرة لم تبدأ بعد.

وقالت الوزارة في بيان إن "المفاوضات بدأت" مضيفة أن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) "ملتزمة بتقديم الدعم بكل الوسائل الممكنة".

ويلتقي الطرفان مع مبعوثين خاصين من دول إقليمية، فيما أشارت مصادر إلى أن الطرفين قد لا يلتقيان مباشرة قبل السبت على أقل تقدير.

وبدأ الوفدان المشاركان في المفاوضات من الحكومة والمتمردين في الوصول الأربعاء إلى فندق فخم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لكن بدء المفاوضات أرجئ إلى حين وصول كل الأعضاء.

وقالت الوزارة الإثيوبية إن "كل أعضاء الوفدين المفاوضين من الحكومة والمعارضة في جنوب السودان قد وصلوا".

وكان المتمردون سيطروا الثلاثاء على عاصمة ولاية جونقلي الواقعة على مسافة 200 كلم فقط شمال عاصمة جنوب السودان وانتقلت السيطرة على المدينة ثلاث مرات من فريق إلى آخر منذ بدء المعارك في منتصف ديسمبر.

وكثفت وكالات المساعدة الإنسانية التحذيرات من تفاقم الأزمة بالنسبة للمدنيين.