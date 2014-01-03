الأنبار.. أهمية استراتيجية لكبرى محافظات العراق

محافظة الأنبار أكبر محافظات العراق.. وتتميز بموقع استراتيجي يتصل مع حدود ثلاث دول عربية، كما أن إحدى مدنها وهي الفلوجة تتحكم في الطريق الدولي مع سوريا والأردن.

الأنبار هي أكبر محافظات العراق، ورغم أن أراضيها صحراوية مترامية الأطراف فإن موقعها في غرب البلاد أعطاها أهمية استراتيجية خاصة.. فهي متصلة مع حدود ثلاث دول هي سوريا من الجهة الشمالية الشرقية, والأردن من الغرب, والسعودية من الجنوب.

تصل مساحة الأنبار إلى 138.500 كيلومتر مربع، ما يعادل ثلث مساحة العراق، فيما لا يتجاوز سكانها المليون و900 ألف نسمة.

التوتر الحاصل بين حكومة المالكي والمحافظة يتركز في مدينتين هما الرمادي والفلوجة، وتعد الفلوجة أقرب قضاء من الأنبار إلى العاصمة بغداد وتتحكم في الطريق الدولي السريع الذي يربط بغداد مع الأردن وسوريا.

الأنبار كانت من أشد مناطق العراق مقاومة للقوات الأميركية, ووصفت بأنها كانت حاضنة للقاعدة قبل طرد التنظيم على يد عشائر المحافظة, كما أنها أول محافظة تتشكل فيها قوات الصحوات من قبل حكومة المالكي.

قبل عام بدأت الأنبار اعتصاما في الرمادي واتهم منظموه المالكي باتباع سياسة تهميش ضد السنة وقدموا جملة مطالب منها :

- إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء

- إصدار عفو عام

- إلغاء الإقصاء والتهميش لمكونات عراقية

- إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب

- إلغاء قانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري

وتتمثل الأنبار بـ14 نائبا في البرلمان, وقرر ما يصل إلى أربعة وأربعين نائبا الاستقالة، احتجاجا على الحملة ضد الأنبار واتهامات المالكي لأهلها بالإرهاب.