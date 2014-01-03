واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة جنوب السودان

دعت سفارة الولايات المتحدة في جوبا، الجمعة، كل الأميركيين المتواجدين في جنوب السودان إلى مغادرة هذا البلد بسبب تدهور الوضع الأمني ونظمت عملية إجلاء جواً.

وقالت السفارة في بيان: "نواصل دعوة المواطنين الأميركيين إلى مغادرة البلاد".

وأضافت أن رحلة إجلاء مواطنين أميركيين "نحو الدولة المجاورة الآمنة الأقرب" ستنظم الجمعة، فيما ستغلق الخدمات القنصلية في السفارة اعتباراً من السبت.

وقال البيان إن "وزارة الخارجية أمرت بخفض جديد لعدد موظفي سفارة الولايات المتحدة في جوبا بسبب تدهور الوضع الأمني".

وسبق أن نظمت الولايات المتحدة عدة عمليات إجلاء لرعاياها منذ منتصف ديسمبر، حين بدأت المعارك الدامية بين جيش جنوب السودان ومتمردين بقيادة نائب الرئيس رياك مشار.

ودعت السفارة كل الأميركيين غير القادرين على المغادرة مع الذين سيتم إجلاؤهم إلى "درس وضعهم الأمني والتفكير جدياً في أن يستقلوا طائرة تجارية" لمغادرة جنوب السودان.

وأضاف البيان أنه على هؤلاء أن "ينظموا طريقة نقلهم نحو المطار وأن يدرسوا الوضع الأمني".

وكانت دول أخرى بينها بريطانيا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال نظمت أيضاً عمليات إجلاء لرعاياها.