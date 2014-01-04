الحوثيون يكثفون مجددا القصف على دماج بمحافظة صعدة

رغم وصول لجنة رئاسية جديدة لإنهاء المواجهات الدائرة منذ أكتوبر الماضي بين مسلحي الحوثي وسكان منطقة دماج بمحافظة صعدة شمال اليمن, فقد واصل الحوثيون قصف دماج بضراوة لحسم الموقف على الأرض قبل حدوث أي اتفاق تتوصل إليه اللجنة الرئاسية .

وقالت مصادر محلية في منطقة دماج التي يوجد فيها معهد للسلفيين, إن جماعة الحوثي الشيعية المدعومة من إيران استهدفت بقذائف دبابات مسجد دار الحديث بدماج منذ مغرب اليوم، حيث سقطت مساء اليوم عدة قذائف على المسجد ملحقة به أضرارا واسعة.

وفي السياق أكد الناطق باسم السلفيين في دماج، سرور الوادعي، أن القصف المدفعي لم يتوقف اليوم على دماج وأسفر عن سقوط قتيل و2 جرحى ليرتفع عدد القتلى إلى 197 وعدد الجرحى إلى 600 حالة منها 100 حالة حرجة.

وأشار في بلاغ صحافي إلى أن الوضع الإنساني في دماج حرج جدا، حيث أصبح حليب الأطفال شبه معدوم، كما أن المواد الطيبة شحيحة.

ولفت الوادعي إلى أن اللجنة الرئاسية التي شكلت مؤخرا برئاسة أمين العاصمة صنعاء عبدالقادر هلال لم تصل إلى دماج، وما زالت في القصر الجمهوري بصعدة.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كلف لجنة رئاسية جديدة تضم أمين العاصمة عبدالقادر هلال ومحافظ البيضاء اللواء الطاهري الشدادي لنزع فتيل المواجهات في دماج بصعدة.

وعقدت اللجنة اجتماعا لها اليوم بمدينة صعدة بحضور أعضاء اللجنة الرئاسية السابقة التي يرأسها يحيى أبوأصبع .

واستدعى الرئيس هادي أمس الأول محافظ صعدة فارس مناع ووجهه بإلزام جماعة الحوثي بوقف حروبهم في صعدة ورفع الحصار عن دماج والتوقيع على وثيقة الحل.

وفي تعليق لـ"العربية.نت" قال المحلل السياسي كامل محمد: "في الوقت الذي كان السلفيون قد امتثلوا لما توصلت إليه اللجنة الرئاسية ووقعوا على وثيقة الحل فما زال الحوثيون يراوغون ويتملصون من التوقيع عليها، وربما يعود ذلك لإيمانهم بأن الحكومة منشغلة بملفات عديدة، وسوف تضطر لغض الطرف عن ما يقومون به" .

وأضاف: تخوض جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران مواجهات عنيفة مع القبائل على أكثر من جبهة، وتستعد لمواجهات مع قبيلة دهم في الجوف في محاولة منها للسيطرة على المحافظة المحاذية لحدود السعودية، حيث يؤكد مراقبون أن الحوثي لو تمكن من بسط نفوذه على الجوف، إضافة إلى كونه يسيطر على محافظة صعدة الواقعة أيضا على الحدود مع السعودية، فإن ذلك يعني تشكيل إقليم تحت سيطرته، ويفرض واقعا جديدا على الأرض استباقا لما سيتمخض عن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني التي أقرت قيام دولة فيدرالية من عدة أقاليم.