مظاهرات احتجاجية على محاولات زعزعة أمن البحرين

نظم برلمانيون وسياسيون، في البحرين، وقفة احتجاجية ضد ما أطلقوا عليه محاولاتٍ إيرانية لزعزعة الاستقرار الأمني في مملكة البحرين، وسط ارتفاع لحدة المطالبات الشعبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية إحباط السلطات إدخال شحنة أسلحة إيرانية وسورية منقولة بحراً من العراق.

وطالب المتظاهرون، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وكذلك تفعيل قوانين رادعة بحق أذرع إيران في البحرين، كما رفض المجتمعون أن يتم تصنيف الأزمة البحرينية على أنها أزمة طائفية.

وتأتي هذه الوقفة الاستنكارية، في وقت أعلن أسامة العوفي رئيس النيابة العامة بأن قارب الأسلحة الذي تم إحباط عملية دخوله تم تجهيزه بمعرفة وتدريب من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأكد العوفي، أن أفرادا في الخلية نجحوا في إدخال شحنة من الأسلحة والمتفجرات إلى البحرين وإخفائها، وقد تم استدعاء قيادي بالجماعة إلى العراق للتنسيق والإعداد لشحنة أخرى من المتفجرات.