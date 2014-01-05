إسرائيل ترفض مقترحات أميركية بشأن غور الأردن

أكد وزير العلاقات الدولية في حكومة بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ترفض مقترحات الولايات المتحدة حول ضمان أمن وادي غور الأردن.

وقال يوفال ستينيتز إن "الأمن يجب أن يبقى بأيدينا"، معتبرا أن "كل الذين يقترحون حلا يقضي بنشر قوة دولية أو شرطة فلسطينية أو وسائل تقنية لا يفقهون شيئا في الشرق الأوسط".

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي تزامنا مع عرض وزير الخارجية الأميركي جون كيري مشروع اتفاق على الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويلمح ستينيتز إلى خطة أميركية تقضي بنشر أنظمة متطورة للدفاع والمراقبة في غور الأردن على طول الحدود بين الضفة الغربية والأردن في حال انسحاب إسرائيل من هذه المنطقة.

وكان القائد السابق للتحالف الدولي في أفغانستان والمستشار الخاص للشرق الأوسط الجنرال جون ألن أعد هذا الاقتراح العام الماضي.