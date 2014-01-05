اعتقال متهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" في إسبانيا

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة اعتقلت الأحد مشتبهاً به يحمل الجنسية الإسبانية، تحوم شكوك حول انتمائه إلى منظمة مرتبطة بالقاعدة تقاتل في سوريا.

وجاء في بيان الوزارة أن المشتبه به عبدالواحد صديق محمد "متهم بالمشاركة في الجهاد في سوريا".

كما يشتبه بـ"انتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)"، وهو تنظيم مرتبط بالقاعدة.

واعتقل المشتبه به في مطار ملقة جنوب البلاد بعيد وصوله إليها آتياً من اسطنبول، واعتبرت وزارة الداخلية أنه "يشكل خطرا على الأمن القومي"، بسبب ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية.

وجاء في بيان وزارة الداخلية أيضا أن المشتبه به توجه في مايو من المغرب إلى سوريا عبر تركيا، حيث أقام في معسكرات تدريب لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داخل الأراضي السورية.

وهو ينتمي إلى مجموعة يشتبه بإرسالها عشرات المقاتلين إلى سوريا من جيب سبتة الإسبانية.

وكانت الشرطة الإسبانية أعلنت عام 2013 اعتقال عدد من عناصر هذه المجموعة.

ودخلت القوات العراقية في مواجهة مفتوحة مع مقاتلي هذا التنظيم في مدينتي الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار، كما تدور منذ أيام عدة مواجهات عسكرية واسعة بين تنظيمات سورية معارضة ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا.