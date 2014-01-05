الحياة تعود تدريجياً للفلوجة بعد سيطرة العشائر عليها

تعود، اليوم الأحد، الحياة تدريجياً إلى الفلوجة بالعراق بعد أن تمكنت عشائر المنطقة من فتح بعض الدوائر الخدمية وعودة أفراد الشرطة إلى أداء واجباتهم.

وتمكنت عشائر الفلوجة اليوم من إعادة فتح دوائر الصحة والماء والمجاري والبلدية والمصارف والمرور والدفاع المدني في مدينة الفلوجة، والتحق جميع الموظفين فيها بعملهم. كما التحق العديد من الشرطة إلى واجباتهم بمساندة أبناء العشائر.



وفي هذا السياق، قال الشيخ عبد الرحمن الزوبعي، رئيس مجلس شيوخ عشائر الفلوجة: "نجحنا في إخراج الفلوجة من دائرة المواجهات المسلحة بين الجيش وأبناء العشائر، ولم تعد في المدينة أية مظاهر مسلحة، ونؤكد خلوها من تنظيم داعش وأي تنظيمات مسلحة أخرى".

وكانت اشتباكات عنيفة قد دارت خلال الأيام الماضية في الفلوجة بين أبناء العشائر ومقاتلي داعش، واستطاع التنظيم السيطرة على أجزاء من المدينة لساعات بعد إحراقه لمراكز الأمن وانسحاب الشرطة، إلا أن مسلحي العشائر استعادوا السيطرة على الفلوجة.