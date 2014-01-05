انفجارات في جوبا ومعارك في بور عشية انطلاق المفاوضات

سمعت أصوات قصف مدفعي، أمس السبت، في حي مركزي من جوبا، في الوقت الذي التقى فيه طرفا النزاع في جنوب السودان للمرة الأولى في أديس أبابا معلنين انطلاق المفاوضات المباشرة، اليوم الأحد.

وأفاد سكان جوبا، عاصمة جنوب السودان، عن سماع دوي انفجارات وتبادل كثيف لإطلاق النار مساء السبت في الحي الذي يؤوي خصوصا القصر الرئاسي والبرلمان والعديد من الوزارات.

كما خاض الجيش السوداني الجنوبي، أمس السبت أيضاً، معارك لاستعادة السيطرة على مدينة بور الإستراتيجية الواقعة على بعد 200 كلم شمال جوبا وعاصمة ولاية جونقلي، إحدى أكبر ولايات البلاد.

وأفيد عن معارك ضارية بالدبابات والمدفعية في محيط المدينة التي تغيرت الجهة المسيطرة عليها لثلاث مرات في غضون ثلاثة أسابيع من النزاع.

ومن المفترض أن تؤدي المفاوضات التي تنطلق اليوم الأحد في العاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، إلى وضع حد لمعارك مستمرة منذ ثلاثة أسابيع وأسفرت عن آلاف القتلى في جنوب السودان.

وتعهدت حكومة جنوب السودان والمعارضة بحل مشاكلهما السياسية عن طريق الحوار، وفق تأكيد سيوم مصفين وزير الخارجية الاثيوبي السابق والمبعوث الخاص لمجموعة دول شرق إفريقيا التي تتولى الوساطة في المفاوضات.

وأسفر النزاع الذي بدأ في 15 ديسمبر بين وحدات الجيش الموالي للرئيس سلفا كير وحركة التمرد المدعومة من خصمه نائب الرئيس السابق رياك مشار عن سقوط آلاف القتلى، كما أدى إلى نزوح حوالي 200 ألف شخص.