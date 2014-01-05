قتيل في مواجهات جديدة في طرابلس بشمال لبنان

قُتل شخص باطلاق رصاص، الأحد، في طرابلس بشمال لبنان التي تتكرر فيها المواجهات بين انصار النظام السوري ومعارضيه، وفق ما أفاد مصدر امني.



وقال المصدر، طالبا عدم كشف هويته، إن "سائق سيارة أجرة في الستينات من عمره أصيب برصاص قناص هذا الصباح، فيما كان يقود سيارته في أحد شوارع منطقة باب التبانة"، لافتا الى أنه "أصيب برصاصة في رأسه".

ومنذ بداية النزاع في سوريا المجاورة، حصلت 18 جولة من القتال بين منطقتي جبل محسن المؤيدة للنظام السوري وباب التبانة المناصرة للمعارضة السورية، اوقعت عشرات القتلى، وساهمت في اذكاء النعرات الطائفية في البلد ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة.



وأوضح المصدر الأمني أن تبادلا لإطلاق النار سجل منذ مساء السبت وتصاعدت وتيرته صباح الاحد مخلفا أيضا ثمانية جرحى.



وقال "تبادلت المنطقتان القصف طوال الليل"، لافتا الى ان الجيش اللبناني المنتشر في منطقة المواجهات يرد على مصادر النيران في محاولة لاحتواء الوضع.

