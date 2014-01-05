كيري: إيران قد تكون مفيدة على هامش مؤتمر جنيف 2

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي يقوم حالياً بجولة في الشرق الأوسط، أن إيران يمكن أن تكون مفيدة في التوصل إلى حل للصراع في سوريا على هامش مؤتمر جنيف 2 الذي سيعقد في وقت لاحق هذا الشهر.

وأضاف كيري أنه سيكون من الصعب أن تكون إيران، التي لم تدعم المؤتمر الدولي بشأن سوريا العام الماضي، "شريكا على المستوى الوزاري" خلال محادثات جنيف 2 المقرر أن تبدأ في 22 يناير.

إلا أنه أشار، في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى إسرائيل، إلى إمكانية أن تلعب إيران دورا بناء على هامش المؤتمر حتى لو لم تكن شريكا رسميا، لكن كيري لم يذكر مزيدا من التفاصيل في هذا الشأن.

ومن جانب آخر، أبدى كيري ثقته في أن الحكومة العراقية والعشائر ستنجح في معركتها ضد تنظيم القاعدة، وقال إن واشنطن لا تفكر ثانية في إرسال قوات إلى العراق.

وأضاف: "هذه معركة خاصة بالعراقيين.. لا نفكر في العودة.. سنساعدهم في قتالهم لكن هذه المعركة في النهاية عليهم تحقيق النصر فيها، وأنا واثق من أنهم سيتمكنون من ذلك".

وفي سياق آخر، وفي اليوم الرابع من المحادثات مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، أكد كيري أن خطة السلام ستكون "عادلة ومتوازنة" للجانبين. وقال كيري: "أستطيع أن أضمن لكل الأطراف أن الرئيس أوباما وأنا شخصيا ملتزمان بتقديم أفكار عادلة ومتوازنة للجميع".

كما عبّر عن تأييده لمحادثات السلام المباشرة بشأن جنوب السودان المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، مضيفاً: "سنعمل على ممارسة ضغوط دولية على أي عناصر تسعى لاستخدام القوة لتكون لهم الغلبة".