الشمري: تورط مسؤولين عراقيين بتهريب سجناء القاعدة

كشف وزير العدل العراقي، حسن الشمري، أن رؤوسا كبيرة في الدولة سهلت هروب سجناء تنظيم القاعدة من سجني أبو غريب والتاجي في بغداد في يوليو الماضي.

وأضاف الشمري أن الغرض من تسهيل عملية الهروب هذه كان تقوية النظام السوري من خلال تقوية تنظيم "داعش"، وتخويف الولايات المتحدة من أن البديل القادم لنظام بشار الأسد هو ذلك التنظيم.

وأشار الشمري، وهو من حزب "الفضيلة" المنضوي تحت الائتلاف الوطني الحاكم، إلى أن قوات حماية السجنين انسحبت قبيل اقتحام عناصر القاعدة لهما وإطلاق رفاقهم.

وتابع الشمري قائلاً إن تسهيل عملية الهروب جاءت قبل اتخاذ الكونغرس الأميركي قرارا بإعطاء التخويل للرئيس الأميركي باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا في حينه والتي تم إلغاؤها لاحقا.