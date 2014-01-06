مصرع 2494 يمنياً بحوادث مرورية في عام 2013

كشف تقرير حكومي رسمي عن مصرع 2494 يمنياً، خلال العام المنصرم 2013 نتيجة حوادث مرورية وهو ما يشكل رقما مخيفا يتجاوز ضحايا الصراعات السياسية والمواجهات القبلية والعمليات الإرهابية والعبث بالسلاح مجتمعة .

وبحسب التقرير النهائي للعام المنصرم، الذي أصدرته الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية اليمنية، فقد شهدت مختلف المحافظات اليمنية 8962 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 2494 شخصاً من مختلف الفئات العمرية, وإصابة6164 بإصابات بليغة و6458 بإصابات طفيفة. وأشارت الإحصائية إلى أن أمانة العاصمة صنعاء ومحافظات تعز والحديدة وحجة هي الأكثر تسجيلا للحوادث المرورية وجميعها تنتمي إلى ما كان يُعرف بشمال اليمن.

ووفقاً لذلك فإن المحافظات الجنوبية سجلت تفوقا في جانب السلامة المرورية، حيث لم تدخل أي منها ضمن قائمة الأكثر في عدد الحوادث المرورية .

وكانت إحصائيات سابقة أشارت إلى أن ضحايا الحوادث المرورية في 2012 بلغ 2462 قتيلاً، وهو رقم يقل بـ32 شخصاً عن وفيات العام المنصرم 2013.

وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن اليمن شهد منذ عام 2000 إلى نهاية العام 2011، 151 ألف و253 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 29 ألف شخص وإصابة 193 ألفا آخرين .

وقال الخبير الأمني المقدم محمد صالح إن الأرقام التقديرية لما قبل عام 2000 تشير إلى أكثر من 20 ألف قتيل خلال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ولفت في تصريح لـ"العربية.نت" إلى أن المحصلة الإجمالية تؤكد أن ضحايا الحوادث المرورية فاق بكثير حجم ضحايا الصراعات المسلحة منذ قيام الثورة اليمنية وسنوات الدفاع عنها وأحداث المواجهات بين الشمال والجنوب قبل الوحدة والصراعات الداخلية في كلا الشطرين سابقا، ثم حرب صيف 1994، ومن بعدها الحروب الستة مع الحوثيين والمواجهات مع القاعدة والتنظيمات الإرهابية وصولا إلى أحداث الاحتجاجات الشعبية والمواجهات بين الأطراف العسكرية خلال عام 2011.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد اعترفت مؤخرا أن تعاطي القات أثناء قيادة المركبات واحد من الأسباب الرئيسية في تزايد الحوادث المرورية في اليمن إلى جانب عوامل أخرى من بينها استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة والأعطال الفنية المفاجئة في المركبات وهطول الأمطار على الطرقات والتجاوز الخاطئ للمركبات على الطرق فضلا عن السرعة الزائدة.